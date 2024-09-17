Складний ПДР тест — хто з водіїв спричинив аварію на перехресті

Хто створив аварійну ситуацію? Малюнок: Young Pro Drivers Academy

Задача з тем "Проїзд перехресть" та "Регулювання дорожнього руху". Хто з водіїв винуватий в аварії на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота Young Pro Drivers Academy.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На регульованому перехресті водій червоного автомобіля проїжджає на жовтий сигнал світлофора. Водночас водії жовтої та синьої машин повертають ліворуч. В результаті на перетині траєкторій червоного та синього авто сталося зіткнення.

Водій синього автомобіля має послуговуватися пунктом 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Втім, водій червоної машини також можливо порушує правила, адже рухається перехрестям на жовтий сигнал світлофора, що заборонено пунктом 8.7.3. ПДР:

"Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів".

Щоправда, водій червоного авто міг рухатися відповідно до пункту 8.11 ПДР:

"Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 ( у цьому випадку перед дорожньою розміткою 1.12 "стоп-лінія" ), не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху".

В зображеній ситуації червоний автомобіль не міг зупинитися без екстреного гальмування, тому мав право рухатися далі, а водій синьої машини був зобов'язаний дати йому дорогу. При цьому йому обмежувало огляд зустрічного руху жовте авто, яке повертало ліворуч.

Правильна відповідь №2

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