Складний ПДР тест — хто з водіїв спричинив аварію на перехресті

Тестування з ПДР — хто з водіїв винуватий в аварії на перехресті
Задача з тем "Проїзд перехресть" та "Регулювання дорожнього руху". Хто з водіїв винуватий в аварії на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота Young Pro Drivers Academy.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На регульованому перехресті водій червоного автомобіля проїжджає на жовтий сигнал світлофора. Водночас водії жовтої та синьої машин повертають ліворуч. В результаті на перетині траєкторій червоного та синього авто сталося зіткнення.
Водій синього автомобіля має послуговуватися пунктом 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Втім, водій червоної машини також можливо порушує правила, адже рухається перехрестям на жовтий сигнал світлофора, що заборонено пунктом 8.7.3. ПДР:
"Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів".
Щоправда, водій червоного авто міг рухатися відповідно до пункту 8.11 ПДР:
"Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 (у цьому випадку перед дорожньою розміткою 1.12 "стоп-лінія"), не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху".
В зображеній ситуації червоний автомобіль не міг зупинитися без екстреного гальмування, тому мав право рухатися далі, а водій синьої машини був зобов'язаний дати йому дорогу. При цьому йому обмежувало огляд зустрічного руху жовте авто, яке повертало ліворуч.
Правильна відповідь №2
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