Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — хто кому поступиться на перехресті arrow

Тест з ПДР — хто кому поступиться на перехресті

15 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто кому поступиться на перехресті
Хто проїде перехрестя першим, а хто останнім? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на правила перетину перехрестя. В якому порядку проїдуть транспортні засоби?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Жовтий та червоний автомобілі перші, вантажний останній.
  2. Зелений перший, червоний останній.
  3. Червоний перший, зелений останній.
  4. Жовтий перший, вантажний останній.
  5. Вантажний перший, жовтий останній.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали чотири автомобілі. Жовтий повертає праворуч, зелений та вантажівка — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. За відсутності світлофорів побудувати порядок роз'їзду перехрестя допоможуть знаки пріоритету.

Перед зеленим автомобілем знаходиться знак 2.3 "Головна дорога". Такий самий знак перед собою бачить і водій жовтої машини.

Двоє інших водіїв бачать знак 2.1 "Дати дорогу".

Зрозуміло, що першим проїде або водій зеленого, або водій жовтого авто. Вони знаходяться на рівнозначних дорогах, але їдуть у зустрічному напрямку. Хто з них мусить поступитися дорогою?

Читаємо п. 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто поступитися в такій ситуації має водій зеленого авто, значить першим проїде жовта машина.

За цим же правилом роз'їдуться й водії на другорядних дорогах. В їхньому випадку має поступитися водій вантажівки, який повертає ліворуч. Отже саме він проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь №4.

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі