Тест з ПДР: хто кому поступиться на перехресті

Хто проїде перехрестя першим, а хто останнім? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на правила перетину перехрестя. В якому порядку проїдуть транспортні засоби?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий та червоний автомобілі перші, вантажний останній. Зелений перший, червоний останній. Червоний перший, зелений останній. Жовтий перший, вантажний останній. Вантажний перший, жовтий останній.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали чотири автомобілі. Жовтий повертає праворуч, зелений та вантажівка — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. За відсутності світлофорів побудувати порядок роз'їзду перехрестя допоможуть знаки пріоритету.

Перед зеленим автомобілем знаходиться знак 2.3 "Головна дорога". Такий самий знак перед собою бачить і водій жовтої машини.

Двоє інших водіїв бачать знак 2.1 "Дати дорогу".

Зрозуміло, що першим проїде або водій зеленого, або водій жовтого авто. Вони знаходяться на рівнозначних дорогах, але їдуть у зустрічному напрямку. Хто з них мусить поступитися дорогою?

Читаємо п. 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто поступитися в такій ситуації має водій зеленого авто, значить першим проїде жовта машина.

За цим же правилом роз'їдуться й водії на другорядних дорогах. В їхньому випадку має поступитися водій вантажівки, який повертає ліворуч. Отже саме він проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь №4.

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.