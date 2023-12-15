Тест з ПДР — хто кому поступиться на перехресті
Задача на правила перетину перехрестя. В якому порядку проїдуть транспортні засоби?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий та червоний автомобілі перші, вантажний останній.
- Зелений перший, червоний останній.
- Червоний перший, зелений останній.
- Жовтий перший, вантажний останній.
- Вантажний перший, жовтий останній.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали чотири автомобілі. Жовтий повертає праворуч, зелений та вантажівка — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. За відсутності світлофорів побудувати порядок роз'їзду перехрестя допоможуть знаки пріоритету.
Перед зеленим автомобілем знаходиться знак 2.3 "Головна дорога". Такий самий знак перед собою бачить і водій жовтої машини.
Двоє інших водіїв бачать знак 2.1 "Дати дорогу".
Зрозуміло, що першим проїде або водій зеленого, або водій жовтого авто. Вони знаходяться на рівнозначних дорогах, але їдуть у зустрічному напрямку. Хто з них мусить поступитися дорогою?
Читаємо п. 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Тобто поступитися в такій ситуації має водій зеленого авто, значить першим проїде жовта машина.
За цим же правилом роз'їдуться й водії на другорядних дорогах. В їхньому випадку має поступитися водій вантажівки, який повертає ліворуч. Отже саме він проїде перехрестя останнім.
Правильна відповідь №4.
Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!