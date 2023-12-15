Тест по ПДД: кто кому уступит на перекрестке

Кто проедет перекресток первым, а кто последним? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на правила пересечения перекрестка. В каком порядке проедут транспортные средства?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтые и красные автомобили первые, грузовой последний. Зеленый первый, красный последний. Красный первый, зеленый последний. Желтый первый, грузовой последний. Грузовой первый, желтый последний.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали четыре автомобиля. Желтый поворачивает направо, зеленый и грузовик — налево, а красный проезжает прямо. При отсутствии светофоров построить порядок разъезда перекрестка помогут знаки приоритета.

Перед зеленым автомобилем находится знак 2.3 "Главная дорога". Такой же знак перед собой видит и водитель желтой машины.

Два других водителя видят знак 2.1 "Дать дорогу".

Понятно, что первым проедет либо водитель зеленого, либо водитель желтого авто. Они находятся на равнозначных дорогах, но едут по встречному направлению. Кто из них должен уступить дорогу?

Читаем п. 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".

То есть уступить в такой ситуации водитель зеленого авто, значит первым проедет желтая машина.

По этому же правилу разъедутся и водители на второстепенных дорогах. В их случае должен уступить водитель грузовика, который поворачивает налево. Итак, именно он проедет перекресток последним.

Правильный ответ №4.

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.