Короткий тест з ПДР — хто з водіїв не порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Складні обставини на перехресті. Хто з водіїв не порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Водій білого авто. Водії білого та червоного авто. Водій червоного авто. Водії червоного та синього авто. Водій синього авто. Водії білого та синього авто. Ніхто не порушує. Усі порушують.

Розбір задачі

На перехресті червоний та білий автомобілі мають намір проїхати прямо, а синя машина — повернути ліворуч.

Синє авто не може виконати задуманий маневр за вказаною на малюнку траєкторією, позаяк вона перетинає суцільну смугу, що заборонено.

Червоне авто рухається смугою, де дозволено рух лише ліворуч, про що свідчить дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". А водій цього автомобіля намагається проїхати прямо, що заборонено.





І лише водій білого автомобіля не порушує жодного правила й має можливість спокійно рухатися прямо.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували відповісти на питання, що хоче від водіїв регулювальник дорожнього руху. Також давали задачку, як роз'їхатися на рівнозначному перехресті.