Лише 30% водіїв розв'язують цей тест з ПДР — куди дозволено рух червоному авто

Куди можна проїхати? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. По якій траєкторії дозволено продовжувати рух водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та ліворуч. Прямо та праворуч. Усі траєкторії дозволені. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Червона машина під'їздить до перехрестя по центральній смузі. В лівій смузі стоїть зламаний білий автомобіль.

Світлофор на перехресті блимає жовтим кольором. Згідно з пунктом 8.7.3 ПДР, жовтий миготливий сигнал дозволяє рух та інформує про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу.

Отже, перехрестя в зображеній ситуації вважається нерегульованим. Також встановлено знаки 5.18 "Напрямок руху по смузі", які показують дозволений рух по смугах.





Тобто знак вказує водієві, що йому потрібно рухатися лише в напрямку, вказаному на стрілці. Червона машина зайняла центральну смугу, а по ній можна їхати лише прямо.

Щоб повернути праворуч, водієві червоного авто потрібно було зайняти крайню праву смугу. Тобто в зображеній ситуації повернути праворуч він не може.

Для повороту ліворуч автомобіль мав би зайняти крайню ліву смугу. Але на цій смузі стоїть зламана біла машина.

Читаємо пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху. У разі потреби, для забезпечення безпеки дорожнього руху, слід звернутися за допомогою до інших осіб".

Знак 5.18 — інформаційно-вказівний, а не заборонний. Тобто в зображеній ситуації водій червоного автомобіля має право виконати поворот ліворуч з центральної смуги.

Правильна відповідь №2

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