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Сложное тестирование по ПДД — куда разрешено движение красному авто

9 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Только 30% водителей решают этот тест по ПДД — куда разрешено движение красному авто
Куда можно проехать? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории разрешено продолжать движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо и направо.
  4. Все траектории разрешены.
  5. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Сложное тестирование по ПДД - куда разрешено движение красному авто - фото 1

Красная машина подъезжает к перекрестку по центральной полосе. В левой полосе стоит сломанный белый автомобиль.

Светофор на перекрестке мигает желтым цветом. Согласно пункту 8.7.3 ПДД, желтый мигающий сигнал позволяет движение и информирует о наличии опасного нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода.

Следовательно, перекресток в изображенной ситуации считается нерегулируемым. Также установлены знаки 5.18 "Направление движения по полосе", показывающие разрешенное движение по полосам.


Сложное тестирование по ПДД - куда разрешено движение красному авто - фото 2

То есть знак указывает водителю, что ему нужно двигаться только в направлении, указанном на стрелке. Красная машина заняла центральную полосу, а по ней можно ехать только прямо.

Чтобы повернуть направо, водителю красного авто нужно было занять крайнюю правую полосу. То есть в изображенной ситуации повернуть направо он не может.

Для поворота налево автомобиль должен занять крайнюю левую полосу. Но на этой полосе стоит сломанная белая машина.

Читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запретительных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения. В случае необходимости, для обеспечения безопасности дорожного движения, следует обратиться за помощью к другим лицам".

Знак 5.18 — информационно-указательный, а не запретительный. То есть в изображенной ситуации водитель красного автомобиля имеет право выполнить поворот налево с центральной полосы.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

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