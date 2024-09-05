Тестирование с ПДД — какая траектория разворота разрешена водителю

Какая траектория верна? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Какая траектория разворота разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются две траектории разворота. Бросается в глаза, что разворот по траектории А проходит очень близко от пешеходного перехода (знак 5.38.1 "Пешеходный переход").





Траектория Б пересекает место остановки автобуса, обозначенное дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".





Может показаться, что обе изображенные траектории разворота запрещены. Но это не так.

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке".

На рисунке изображен именно этот случай, поэтому выполнение разворота очень близко к переходу не запрещается.

А о невозможности разворота в зоне остановки маршрутных транспортных средств в правилах дорожного движения вообще речь не идет.

Также на перекрестке установлен знак 4.5 "Движение прямо или слева". Но этот знак не запрещает разворот.





Таким образом, в изображенной на рисунке ситуации ничто не запрещает водителю красного автомобиля выполнить разворот.

Правильный ответ №3

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