Тестирование с ПДД — какая траектория разворота разрешена водителю

Хитрый тест по ПДД — разрешено ли водителю выполнить разворот
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Какая траектория разворота разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водителю красного автомобиля предлагаются две траектории разворота. Бросается в глаза, что разворот по траектории А проходит очень близко от пешеходного перехода (знак 5.38.1 "Пешеходный переход").
Траектория Б пересекает место остановки автобуса, обозначенное дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".
Может показаться, что обе изображенные траектории разворота запрещены. Но это не так.
Читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них по обе стороны, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке".
На рисунке изображен именно этот случай, поэтому выполнение разворота очень близко к переходу не запрещается.
А о невозможности разворота в зоне остановки маршрутных транспортных средств в правилах дорожного движения вообще речь не идет.
Также на перекрестке установлен знак 4.5 "Движение прямо или слева". Но этот знак не запрещает разворот.
Таким образом, в изображенной на рисунке ситуации ничто не запрещает водителю красного автомобиля выполнить разворот.
Правильный ответ №3
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