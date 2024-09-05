Тестування з ПДР — яка траєкторія розвороту дозволена водієві

Хитрий тест з ПДР — чи дозволено водію виконати розворот
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водієві червоного автомобіля пропонуються дві траєкторії розвороту. Впадає в око, що розворот за траєкторією А проходить дуже близько від пішохідного переходу (знак 5.38.1 "Пішохідний перехід").
Траєкторія Б перетинає місце зупинки автобуса, яке позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".
Здається, що обидві зображені траєкторії розвороту заборонені. Але це не так.
Читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті".
На малюнку зображений саме цей випадок, тому виконання розвороту дуже близько до переходу не забороняється.
А про неможливість розвороту в зоні зупинки маршрутних транспортних засобів в правилах дорожнього руху взагалі не йдеться.
Також на перехресті встановлено знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Але цей знак не забороняє розворот.
Таким чином, в зображеній на малюнку ситуації ніщо не забороняє водієві червоного автомобіля виконати розворот.
Правильна відповідь №3
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