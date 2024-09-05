Тестування з ПДР — яка траєкторія розвороту дозволена водієві

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Яка траєкторія розвороту дозволяється водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водієві червоного автомобіля пропонуються дві траєкторії розвороту. Впадає в око, що розворот за траєкторією А проходить дуже близько від пішохідного переходу (знак 5.38.1 "Пішохідний перехід").





Траєкторія Б перетинає місце зупинки автобуса, яке позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".





Здається, що обидві зображені траєкторії розвороту заборонені. Але це не так.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті".

На малюнку зображений саме цей випадок, тому виконання розвороту дуже близько до переходу не забороняється.

А про неможливість розвороту в зоні зупинки маршрутних транспортних засобів в правилах дорожнього руху взагалі не йдеться.

Також на перехресті встановлено знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч". Але цей знак не забороняє розворот.





Таким чином, в зображеній на малюнку ситуації ніщо не забороняє водієві червоного автомобіля виконати розворот.

Правильна відповідь №3

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