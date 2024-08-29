Тест з ПДР — в якому з трьох напрямків може їхати далі автомобіль

Онлайн-тест на знання ПДР. Фото: скриншот з YouTube

Підступна, але цікава задача на перевірку знань ПДР і знаків дорожнього руху. Спробуйте відгадати, в якому напрямку може пересуватися далі автомобіль?

Тест оприлюднили на каналі "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варіанти відповіді

Розворот у зворотній бік Поворот ліворуч Рух прямо Жоден з цих відповідей неправильний

Розбір задачі

На малюнку зображений автомобіль білого кольору, який збирається перетнути регульоване перехрестя. На дорозі нанесена розмітка, а праворуч від машини стоїть світлофор, на якому є зелена стрілка і горить червоне світло, знак головної дороги і руху прямо.

Спробуйте зрозуміти, в якому напрямку може рухатися далі білий автомобіль на перехресті, але зверніть увагу на те, що розташоване праворуч від нього.

Отже, повернути у зворотній бік машині не дозволяє знак руху прямо, а дію наказового знаку, який дозволяє рух виключно прямо, світлофор не відміняє. При цьому, проїхати прямо не можна через те, що на світлофорі горить червоне світло.

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу лише перед дорожніми знаками пріоритету", — йдеться у пункті 8.3 ПДР.

Отже, відповідно до правил дорожнього руху, в даному випадку водій автомобілю білого кольору не може їхати в жодному з цих напрямків.

Правильна відповідь №4

Правильна відповідь на тест з ПДР. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, який з трьох автомобілів перетне перехрестя з круговим рухом першим.

Раніше ми розповідали про те, який з двох автомобілів повинен повернути ліворуч першим.

Також ми повідомляли про те, чи повинен водій автомобілю пропустити велосипедиста.