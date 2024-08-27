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Хитре коло — яке авто першим проїде перехрестя

27 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Короткий тест з ПДР — хто проїде кругове перехрестя першим
Онлайн-тест зі знань ПДР і правил проїзду кругового перехрестя. Фото: скриншот з YouTube
Валентин Бандура - Редактор

Цікавий онлайн-тест на перевірку знань проїзду кругових перехресть на дорогах. Тож, який автомобіль має право першим проїхати перехрестя з круговим рухом?

Тест оприлюднили на каналі "А ти знаєш ПДР?" в YouTube.

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Варіанти відповіді

  • Жовте авто
  • Червоне авто
  • Зелене авто

Розбір задачі

Якщо ви подивитеся на малюнок, то побачите, що на кругове перехрестя першим заїхав водій автомобілю зеленого кольору. При цьому, жовтий і червоний автомобілі вже почали свій рух колом на шляху до виїзду з кругового перехрестя.

До того ж, траєкторія водіїв червоного і зеленого автомобілів — така ж сама, як і напрямок руху машини жовтого кольору. Також можна побачити і знак кругового руху, який розташований біля автомобіля зеленого кольору, що свідчить про початок такого відрізку дороги.

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу", — йдеться у правилах дорожнього руху.

Згідно з цими правилами, першим право проїхати ділянку дороги з круговим рухом має водій жовтого автомобілю.

Правильна відповідь №1

Правильный ответ на тест по ПДД
Правильна відповідь на тест з ПДР. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, який з двох автомобілів має право першим повернути ліворуч. 

Раніше ми розповідали про те, чи повинен автомобіль пропустити водія велосипеду. 

Також ми повідомляли про те, чи може автомобіль зупинятися перед залізничним переїздом.

авто ПДР правила дорожнього руху тест

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