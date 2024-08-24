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Це завдання змогли розв'язати лише 45% водіїв — хто має проїхати першим

24 серпня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР, який розв'язали тільки 45% людей — хто з водіїв проїде першим
Тест з ПДР на картинці. Зображення: "Школа авто"
Валентин Бандура - Редактор

Навіть досвідченим водіям, які почуваються на дорозі як риба у воді, час від часу необхідно оновлювати свої знання з правил дорожнього руху. Адже під час поїздки можуть трапитися різні непередбачувані обставини. Щоб вони не застали вас зненацька, пропонуємо пройти швидкий тест з ПДР за картинкою — хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто". Зазначається, що за результатами опитування на каналі, його змогли правильно розв'язати лише 45% людей. 

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Хто проїде перехрестя першим

Пропонуємо уважно роздивитися наступну картинку, щоб знайти відповідь на питання. Обидві машини планують повернути, але хто має право зробити це першим?

 

Проста ситуація, в якій багато хто помиляється — хто з водіїв проїде першим - фото 1
Тест з ПДР на картинці. Зображення: "Школа авто"

Варіанти відповідей 

Всього є три варіанти відповідей, але лише одна з них вірна: 

  1. Водій чорного автомобіля.
  2. Водій сірого автомобіля.
  3. Роз'їдуться за взаємною згодою.

Розбір задачі

Перше, на що варто було звернути свою увагу, це сигнал світлофора, який встановлено на перехресті. Можна побачити на малюнку, що рух дозволено всім транспортним засобам. 

Водій чорного автомобіля збирається повернути праворуч, а водій сірого — ліворуч. Якщо вони продовжать рух одночасно, їхні шляхи перетнуться. Тому визначити черговість проїзду вкрай важливо.

Перед водієм сірого автомобіля встановлено знак 2.3 "Головна дорога" а під ним — 7.8 "Напрямок головної дороги". Відповідно перед водієм чорного автомобіля встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

І тут здавалося б, що відповідь лежить прямо на поверхні. Проте, саме це й збивало багатьох з пантелику. Річ у тім, якщо на перехресті працює світлофор, то на знаки пріоритету водії не дивляться. В такому випадку дати дорогу повинен водій сірого автомобіля, позаяк має перешкоду праворуч.

Звертаємося до пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

Враховуючи зазначене, правильна відповідь №1 — водій чорного автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми публікували цікавий тест з ПДР за картинкою,  хто з водіїв порушить правила під час обгону на дорозі.

правила автомобіль водії ПДР тест

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