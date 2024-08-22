Тест з ПДР — хто з водіїв порушить правила під час обгону на дорозі

Тест з ПДР на картинці. Фото: t.me/zapravilamu

Щоб безпечно пересуватися містом необхідно правильно виконувати різні маневри, зокрема здійснювати обгони за правилами дорожнього руху. Перевірте, чи пам’ятаєте ви всі відповідні вимоги.

У цьому допоможе швидкий тест з ПДР за картинкою, який виклали фахівці у Telegram-каналі "За! Правилами".

Читайте також:

Швидка задача з ПДР

В даній умові задачі ви бачите перед собою дві пари автомобілів і в кожній авто, що їде позаду, водій хоче виконати обгін. Уважно проаналізуйте умови, в яких перебувають всі машини.

Тест з ПДР на картинці. Фото: t.me/zapravilamu

Варіанти відповідей

Дайте відповідь, хто з водіїв порушує правила. Пропонуємо чотири варіанти:

Порушує водій червоного авто; Порушує водій синього авто; Обидва водії порушують правила; Жоден з них не порушує.

Розбір задачі

Як можна побачити на картинці, водій у синьому авто намагається обігнати сіру машину на перетині доріг. Це вважається порушенням, якщо обгін виконується на перехресті.

Проте, якщо придивитися, то можна помітити знак, який вказує, що маневр виконується на в'їзді з житлової зони. Отже, це порушенням не є.

Тоді як водій червоного авто намагається об'їхати синю машину по розмітці пішохідного переходу, а це прямо суперечить вимогам ПДР.

Правильна відповідь

Таким чином правильна відповідь №1 — водій червоного автомобіля порушує правила.

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з теми розташування транспортних засобів на дорозі — чи дозволено здійснити об'їзд місця аварії тротуаром.

Також ми розповідали про правило, яке часто забувають не лише водії-початківці.