Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Быстрый тест по ПДД — кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге arrow

Быстрый тест по ПДД — кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге

22 августа 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге
Тест по ПДД на картинке. Фото: t.me/zapravilamu
Валентин Бандура - Редактор

Чтобы безопасно передвигаться по городу, необходимо правильно выполнять различные маневры, в частности совершать обгоны по правилам дорожного движения. Убедитесь, что вы помните все соответствующие требования.

В этом поможет быстрый тест по ПДД по картинке, который выложили специалисты в Telegram-канале "По! Правилам".

Читайте также:

Быстрая задача по ПДД

В данном условии задачи вы видите перед собой две пары автомобилей, и в каждой едущей позади водитель хочет выполнить обгон. Внимательно проанализируйте условия, в которых находятся все машины.

 

Тест по ПДД — кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге
Тест по ПДД по картинке. Фото: t.me/zapravilamu

Варианты ответов

Ответьте, кто из водителей нарушает правила. Предлагаем четыре варианта:

  1. Нарушает водитель красного автомобиля;
  2. Нарушает водитель синего автомобиля;
  3. Оба водителя нарушают правила;
  4. Ни один из них не нарушает.

Разбор задачи

Как можно увидеть на картинке, водитель в синем автомобиле пытается обогнать серую машину на пересечении дорог. Это считается нарушением, если обгон выполняется на перекрестке.

Однако если присмотреться, то можно заметить знак, указывающий, что маневр выполняется на въезде из жилой зоны. Следовательно, это нарушением не является.

В то время как водитель красного авто пытается объехать синюю машину по разметке пешеходного перехода, а это прямо противоречит требованиям ПДД.

Правильный ответ

Таким образом, правильный ответ №1 — водитель красного автомобиля нарушает правила.

Ранее мы предлагали решить задачу по теме расположения транспортных средств на дороге — разрешено ли осуществить объезд места аварии по тротуару.

Также мы рассказывали о правиле, которое часто забывают не только начинающие водители.

авто водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:43 Взрывы раздаются ежеминутно — на Волгоградщине горит аэродром, где могли базироваться Су-24МР

07:30 Адвокат объяснил, как будут наказывать 16-летних подростков, которые не станут на военный учет

07:21 В Кропивницком водитель насмерть сбил мужчину у остановки — что решил суд

07:01 ПриватБанк блокирует счета за переводы "отпускных" на зарплатные карты — детали

06:55 Украинские дроны долетели до Мурманска — Z-военкоры жалуются на дыры в российской ПВО

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в августе

06:30 Одна категория педагогов может быть мобилизована — предоставляют ли им отсрочку

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в августе

06:10 Требования к стажу для пенсии обновят — какие будут действовать правила в 2025 году

Эксклюзив

06:02 В ВР обнародовали подробности повышения налогов в Украине

07:43 Взрывы раздаются ежеминутно — на Волгоградщине горит аэродром, где могли базироваться Су-24МР

07:30 Адвокат объяснил, как будут наказывать 16-летних подростков, которые не станут на военный учет

07:21 В Кропивницком водитель насмерть сбил мужчину у остановки — что решил суд

07:01 ПриватБанк блокирует счета за переводы "отпускных" на зарплатные карты — детали

06:55 Украинские дроны долетели до Мурманска — Z-военкоры жалуются на дыры в российской ПВО

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в августе

06:30 Одна категория педагогов может быть мобилизована — предоставляют ли им отсрочку

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в августе

06:10 Требования к стажу для пенсии обновят — какие будут действовать правила в 2025 году

Эксклюзив

06:02 В ВР обнародовали подробности повышения налогов в Украине

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Text

13:53 Депутат Крулько ответил, есть ли в госбюджете средства для финансирования "Национального кэшбека"

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута — юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы