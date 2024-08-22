Тест по ПДД — кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге

Тест по ПДД на картинке. Фото: t.me/zapravilamu

Чтобы безопасно передвигаться по городу, необходимо правильно выполнять различные маневры, в частности совершать обгоны по правилам дорожного движения. Убедитесь, что вы помните все соответствующие требования.

В этом поможет быстрый тест по ПДД по картинке, который выложили специалисты в Telegram-канале "По! Правилам".

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Быстрая задача по ПДД

В данном условии задачи вы видите перед собой две пары автомобилей, и в каждой едущей позади водитель хочет выполнить обгон. Внимательно проанализируйте условия, в которых находятся все машины.

Тест по ПДД по картинке. Фото: t.me/zapravilamu

Варианты ответов

Ответьте, кто из водителей нарушает правила. Предлагаем четыре варианта:

Нарушает водитель красного автомобиля; Нарушает водитель синего автомобиля; Оба водителя нарушают правила; Ни один из них не нарушает.

Разбор задачи

Как можно увидеть на картинке, водитель в синем автомобиле пытается обогнать серую машину на пересечении дорог. Это считается нарушением, если обгон выполняется на перекрестке.

Однако если присмотреться, то можно заметить знак, указывающий, что маневр выполняется на въезде из жилой зоны. Следовательно, это нарушением не является.

В то время как водитель красного авто пытается объехать синюю машину по разметке пешеходного перехода, а это прямо противоречит требованиям ПДД.

Правильный ответ

Таким образом, правильный ответ №1 — водитель красного автомобиля нарушает правила.

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