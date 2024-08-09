Тестування з ПДР — чи дозволено здійснити об'їзд місця аварії тротуаром

Як роз'їхатися? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві синього авто здійснити об'їзд місця аварії тротуаром в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги трапилося ДТП за участю водіїв червоного та жовтого автомобілів. Внаслідок аварії проїзд дорогою в обох напрямках тимчасово заблоковано.

Зазначимо, що згідно з правилами, тротуар — це елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном.

Щоб дізнатися правильну відповідь, потрібно звернутися до пункту 11.13 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під’їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1, 26.2 та 26.3 ПДР".

Очевидно, що винятки з правила не поширюються на водія синього авто, отже йому заборонено здійснити об'їзд місця аварії тротуаром в зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь №2

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