Тестирование по ПДД — разрешено ли осуществить объезд места аварии по тротуару

Как разъехаться? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю синего авто совершить объезд места аварии по тротуару в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги произошло ДТП с участием водителей красного и желтого автомобилей. В результате аварии проезд по дороге в обоих направлениях временно заблокирован.

Отметим, что согласно правилам, тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, прилегающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Чтобы узнать правильный ответ, следует обратиться к пункту 11.13 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек, при отсутствии других подъездов и при условии выполнения требований пунктов 26.1, 26.2 и 26.3 ПДД".

Очевидно, что исключения из правила не распространяются на водителя синего авто, так что ему запрещено совершить объезд места аварии по тротуару в изображенной на рисунке ситуации.

Правильный ответ №2

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