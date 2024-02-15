Тест по ПДД: вправе ли водитель выполнить опасный маневр

Случай на дороге — вправе ли водитель выполнить опасный маневр
Водитель белого автомобиля пытается опередить красный по трамвайному пути попутного направления. Позволяют ли эти правила?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только при условии, что красный автомобиль двигается со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля пытается выполнить обгон по трамвайному пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью. Такой маневр достаточно опасен.
Чтобы выяснить, разрешено ли это, нужно обратиться к п. 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".
То есть в изображенной на рисунке ситуации правила позволяют обгонять, но понятно, что выполнять маневр следует с особой осторожностью.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.
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