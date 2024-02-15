Тест по ПДД: вправе ли водитель выполнить опасный маневр

Разрешен ли обгон? Рисунок: "За! Правилами".

Водитель белого автомобиля пытается опередить красный по трамвайному пути попутного направления. Позволяют ли эти правила?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при условии, что красный автомобиль двигается со скоростью менее 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля пытается выполнить обгон по трамвайному пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью. Такой маневр достаточно опасен.

Чтобы выяснить, разрешено ли это, нужно обратиться к п. 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".

То есть в изображенной на рисунке ситуации правила позволяют обгонять, но понятно, что выполнять маневр следует с особой осторожностью.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.