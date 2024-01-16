Тест по ПДД: разрешено ли водителю желтого авто выполнить сногсшибательный маневр

Водитель желтого авто нарушит правила? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю желтого автомобиля повернуть налево так, как это изображено на рисунке?

Задание предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Запрещается.

Разбор задачи

Красные и синие автомобили стоят перед светофором, а водитель желтого намерен их опередить и повернуть на перекрестке налево.

Повернуть налево водителю позволяет зеленая стрелка, включенная одновременно с красным сигналом на основной секции светофора.

Но разрешается ли водителю желтой машины сделать это из трамвайного пути попутного направления, предварительно объехав два стоящих автомобиля?

Читаем п. 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь.

На перекрестке разрешается выезжать на трамвайный путь попутного направления в тех же случаях, но при отсутствии перед перекрестком дорожных знаков 5.16-5.19.

Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18.

Во всех случаях не должно создаваться препятствий для движения трамвая".

Следовательно, водителю желтого автомобиля изображенный маневр разрешается, если это будет безопасно и не помешает трамваю.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачу о порядке разъезда трамвая и двух автомобилей на перекрестке. Также давали сложную задачу с аварийной ситуацией на перекрестке.