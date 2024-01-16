Тест з ПДР: чи дозволено водію жовтого авто виконати карколомний маневр

Водій жовтого авто порушить правила? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля повернути ліворуч так, як це зображено на малюнку?

Завдання запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Забороняється.

Розбір задачі

Червоний та синій автомобілі стоять перед світлофором, а водій жовтого має намір їх випередити та повернути на перехресті ліворуч.

Повернути ліворуч водію дозволяє зелена стрілка наліво увімкнена одночасно з червоним сигналом на основній секції світлофора.

Але чи дозволяється водію жовтої машини зробити це з трамвайної колії попутного напрямку, попередньо об'їхавши два автомобілі, що стоять?

Читаємо п. 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.

На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16-5.19.

Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

Отже, водієві жовтого автомобіля зображений маневр дозволяється, якщо це буде безпечно та не заважатиме трамваю.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду трамвая та двох авто на перехресті. Також давали складну задачу з аварійною ситуацією на перехресті.