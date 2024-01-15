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Два автомобілі на трасі, серед водіїв є порушник — хто він

15 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: досвідчені водії знайдуть порушника правил на дорозі
Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на проїзній частині. Водій якого транспортного засобу порушить правила зображеній ситуації?

Завдання запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій жовтого автомобіля.
  2. Лише водій червоного.
  3. Обидва водії не порушать правила.
  4. Обидва водії порушать правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги червоний автомобіль повертає ліворуч, а жовтий проїжджає прямо. З водієм червоного авто все просто: він збирається повернути ліворуч з правої смуги.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Таким чином водій червоного автомобіля перед поворотом ліворуч мав зайняти ліву смугу, а значить він порушує правила в цій ситуації.

Водії жовтого автомобіля просто їде прямо. Що він може порушити? Зверніть увагу, що дорога має подвійні смуги для руху в одному напрямку.

Читаємо п. 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Водій жовтого авто вирішив просто рухатися в лівий смузі, хоча права абсолютно вільна.

Отже, в зображеній ситуації обидва водії порушать правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.

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ПДР
правила дорожнього руху
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