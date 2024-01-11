Тест з ПДР: лише досвідчений водій знає, хто порушує правила

Знайдіть порушника. Малюнок: "За! Правилами".

Завдання з теми рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній ситуації?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій трактора. Водій червоного автомобіля. Обоє порушують правила. Обоє не порушують правила.

Розбір задачі

Водій трактора їде прямо, а водій червоного автомобіля має намір здійснити розворот. Обидва транспортних засоби рухаються дорогою для автомобілів, про що свідчить знак 5.3 "Дорога для автомобілів".

Читаємо п. 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

рух тракторів, самохідних машин і механізмів;

рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);

зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;

розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

рух заднім ходом;

навчальна їзда".

Виходить, що одразу двоє водіїв порушують правила дорожнього руху. Трактор взагалі не має права їздити по цій дорозі, а червоний автомобіль намагається розвернутися у непризначеному для цього місці та заїхати у технологічний розрив розділювальної смуги.

Правильна відповідь №3

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