Тест з ПДР: лише досвідчений водій знає, хто порушує правила

Трактор та легковик зустрілися на дорозі — хто з них порушує правила
Завдання з теми рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній ситуації?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій трактора.
- Водій червоного автомобіля.
- Обоє порушують правила.
- Обоє не порушують правила.
Розбір задачі
Водій трактора їде прямо, а водій червоного автомобіля має намір здійснити розворот. Обидва транспортних засоби рухаються дорогою для автомобілів, про що свідчить знак 5.3 "Дорога для автомобілів".
Читаємо п. 27.2 ПДР:
"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
- рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
- рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
- зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
- розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
- рух заднім ходом;
- навчальна їзда".
Виходить, що одразу двоє водіїв порушують правила дорожнього руху. Трактор взагалі не має права їздити по цій дорозі, а червоний автомобіль намагається розвернутися у непризначеному для цього місці та заїхати у технологічний розрив розділювальної смуги.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!