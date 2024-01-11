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Трактор и легковушка встретились на дороге — кто из них нарушает правила

11 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: только опытный водитель знает, кто нарушает правила
Найдите нарушителя. Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задание по теме движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель трактора.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель трактора едет прямо, а водитель красного автомобиля намерен совершить разворот. Оба транспортных средства двигаются по дороге для автомобилей, о чем свидетельствует знак 5.3 "Дорога для автомобилей".

Читаем п. 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

  • движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
  • движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
  • остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;
  • разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
  • движение задним ходом;
  • обучающая езда".

Выходит, что сразу двое водителей нарушают правила дорожного движения. Трактор вообще не имеет права ездить по этой дороге, а красный автомобиль пытается развернуться в непредназначенном для этого месте и заехать в разрыв разделительной полосы.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
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