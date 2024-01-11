Тест по ПДД: только опытный водитель знает, кто нарушает правила

Найдите нарушителя. Рисунок: "За! Правилами".

Задание по теме движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной ситуации?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель трактора. Водитель красного автомобиля. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель трактора едет прямо, а водитель красного автомобиля намерен совершить разворот. Оба транспортных средства двигаются по дороге для автомобилей, о чем свидетельствует знак 5.3 "Дорога для автомобилей".

Читаем п. 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

движение задним ходом;

обучающая езда".

Выходит, что сразу двое водителей нарушают правила дорожного движения. Трактор вообще не имеет права ездить по этой дороге, а красный автомобиль пытается развернуться в непредназначенном для этого месте и заехать в разрыв разделительной полосы.

Правильный ответ №3

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