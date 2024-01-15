Тест по ПДД: опытные водители найдут нарушителя правил на дороге

Два автомобиля на трассе, среди водителей есть нарушитель — кто он
Задача по теме расположения транспортных средств на проезжей части. Водитель какого транспортного средства нарушит правила изображенной ситуации?
Задание предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель желтого автомобиля.
- Только водитель красного.
- Оба водителя не нарушат правила.
- Оба водителя нарушат правила.
Разбор задачи
На участке дороги красный автомобиль поворачивает налево, а желтый проезжает прямо. С водителем красного автомобиля все просто: он собирается повернуть налево с правой полосы.
Читаем п. 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Таким образом, водитель красного автомобиля перед поворотом налево должен занять левую полосу, а значит он нарушает правила в этой ситуации.
Водители желтого автомобиля просто едет прямо. Что он может нарушить? Обратите внимание, что у дороги есть по две полосы для движения в одном направлении.
Читаем п. 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
Водитель желтого авто решил просто двигаться в левой полосе, хотя правая совершенно свободна.
Итак, в изображенной ситуации оба водителя нарушат правила дорожного движения.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.
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