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Два автомобиля на трассе, среди водителей есть нарушитель — кто он

15 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: опытные водители найдут нарушителя правил на дороге
Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме расположения транспортных средств на проезжей части. Водитель какого транспортного средства нарушит правила изображенной ситуации?

Задание предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель желтого автомобиля.
  2. Только водитель красного.
  3. Оба водителя не нарушат правила.
  4. Оба водителя нарушат правила.

Разбор задачи

На участке дороги красный автомобиль поворачивает налево, а желтый проезжает прямо. С водителем красного автомобиля все просто: он собирается повернуть налево с правой полосы.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Таким образом, водитель красного автомобиля перед поворотом налево должен занять левую полосу, а значит он нарушает правила в этой ситуации.

Водители желтого автомобиля просто едет прямо. Что он может нарушить? Обратите внимание, что у дороги есть по две полосы для движения в одном направлении.

Читаем п. 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Водитель желтого авто решил просто двигаться в левой полосе, хотя правая совершенно свободна.

Итак, в изображенной ситуации оба водителя нарушат правила дорожного движения.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

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автомобиль
ПДД
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тест

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