Тест по ПДД: опытные водители найдут нарушителя правил на дороге

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на проезжей части. Водитель какого транспортного средства нарушит правила изображенной ситуации?

Задание предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель желтого автомобиля. Только водитель красного. Оба водителя не нарушат правила. Оба водителя нарушат правила.

Разбор задачи

На участке дороги красный автомобиль поворачивает налево, а желтый проезжает прямо. С водителем красного автомобиля все просто: он собирается повернуть налево с правой полосы.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Таким образом, водитель красного автомобиля перед поворотом налево должен занять левую полосу, а значит он нарушает правила в этой ситуации.

Водители желтого автомобиля просто едет прямо. Что он может нарушить? Обратите внимание, что у дороги есть по две полосы для движения в одном направлении.

Читаем п. 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Водитель желтого авто решил просто двигаться в левой полосе, хотя правая совершенно свободна.

Итак, в изображенной ситуации оба водителя нарушат правила дорожного движения.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.