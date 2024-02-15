Тест з ПДР: чи має право водій виконати небезпечний маневр

Випадок на дорозі — чи має право водій виконати небезпечний маневр
Водій білого автомобіля намагається випередити червоний по трамвайній колії попутного напрямку. Чи дозволяють це правила?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється лише за умови, що червоне авто рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
- Забороняється.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля намагається виконати обгін по трамвайній колії попутного напрямку що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Такий маневр досить небезпечний.
Щоб з'ясувати, чи це дозволено, потрібно звернутися до п. 11.8 правил дорожнього руху:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".
Тобто у зображеній на малюнку ситуації правила дозволяють обганяти, але, зрозуміло, що виконувати маневр слід з особливою обережністю.
Правильна відповідь №1
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