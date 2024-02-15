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Випадок на дорозі — чи має право водій виконати небезпечний маневр

15 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: чи має право водій виконати небезпечний маневр
Чи дозволений обгін? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Водій білого автомобіля намагається випередити червоний по трамвайній колії попутного напрямку. Чи дозволяють це правила?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється лише за умови, що червоне авто рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля намагається виконати обгін по трамвайній колії попутного напрямку що розташована на одному рівні з проїзною частиною. Такий маневр досить небезпечний.

Щоб з'ясувати, чи це дозволено, потрібно звернутися до п. 11.8 правил дорожнього руху:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".

Тобто у зображеній на малюнку ситуації правила дозволяють обганяти, але, зрозуміло, що виконувати маневр слід з особливою обережністю.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил обгону — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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