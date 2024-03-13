Коварный тест по ПДД: кто из водителей возвращает не по правилам

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля поворачивает налево правильно в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиль. Оба поворачивают правильно. Оба поворачивают неправильно.

Разбор задачи

Водители обоих автомобилей намерены повернуть налево.

Водитель синего автомобиля поворачивает налево с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Водитель красной машины поворачивает с левой полосы с проезжей части для нерельсовых транспортных средств.

Кто из них поворачивает правильно?

Читаем 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18.

Во всех случаях не должно создаваться препятствия для движения трамвая".

То есть водитель синего автомобиля прав?

Нет. На рисунке отчетливо виден знак 5.16 "Направления движения по полосам".

Этот знак обязывает водителей нерельсовых транспортных средств поворачивать налево или разворачиваться из крайнего левого положения на проезжей части.

Поскольку это делает водитель красного автомобиля, то он поворачивает налево правильно, в отличие от водителя синей машины, нарушающего правила.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.