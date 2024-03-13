Підступний тест з ПДР: хто з водіїв повертає не за правилами

Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля повертає ліворуч правильно в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва повертають правильно. Обидва повертають неправильно.

Розбір задачі

Водії обох автомобілів мають намір повернути ліворуч.

Водій синього автомобіля повертає ліворуч з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Водій червоної машини повертає з лівої смуги з проїзної частини для нерейкових транспортних засобів.

Хто з них повертає правильно?

Читаємо 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

Тобто водій синього автомобіля правий?

Ні. На малюнку чітко видно знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Цей знак зобов'язує водіїв нерейкових транспортних засобів повертати ліворуч чи розвертатися з крайнього лівого положення на проїзній частині.

Позаяк це робить водій червоного автомобіля, то він повертає ліворуч правильно, на відміну від водія синьої машини, який порушує правила.

Правильна відповідь №1

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