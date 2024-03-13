Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Хитра задача з ПДР — хто з водіїв повертає не за правилами arrow

Хитра задача з ПДР — хто з водіїв повертає не за правилами

13 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест з ПДР: хто з водіїв повертає не за правилами
Хто порушує правила? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля повертає ліворуч правильно в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва повертають правильно.
  4. Обидва повертають неправильно.

Розбір задачі

Водії обох автомобілів мають намір повернути ліворуч.

Водій синього автомобіля повертає ліворуч з трамвайної колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Водій червоної машини повертає з лівої смуги з проїзної частини для нерейкових транспортних засобів.

Хто з них повертає правильно?

Читаємо 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18.

В усіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая".

Тобто водій синього автомобіля правий?

Ні. На малюнку чітко видно знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Хитра задача з ПДР — хто з водіїв повертає не за правилами - фото 1

Цей знак зобов'язує водіїв нерейкових транспортних засобів повертати ліворуч чи розвертатися з крайнього лівого положення на проїзній частині.

Позаяк це робить водій червоного автомобіля, то він повертає ліворуч правильно, на відміну від водія синьої машини, який порушує правила.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше