Тест з ПДР: який напрям руху дозволений водію та де він може помилитися

Куди можна поїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. В якому напрямку дозволяється продовжити рух водію жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Лише прямо.

Лише у зворотному напрямку.

Лише ліворуч.

Ліворуч та у зворотному напрямку.

Прямо та у зворотному напрямку.

Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водію жовтого автомобіля пропонують три напрямки для подальшого руху. Зараз машина у крайній лівій смузі, а водій під'їхав до знаку 5.29 "Місце для розвороту".

Цей знак позначає місце для розвороту транспортних засобів. Попри те, що він належить до інформаційно-вказівних, знак забороняє поворот ліворуч.

Отже, на цій ділянці водій може розвернутися, але повернути ліворуч йому зась.

Чи може водій рухатися прямо? Зверніть увагу, що дорога має три смуги для руху в одному напрямку. Тому читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві й більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Водій не може просто рухатися прямо у крайній лівій смузі та ще й в той час, як інші смуги абсолютно вільні.

Таким чином, серед трьох запропонованих напрямків водію жовтого автомобіля дозволений лише розворот. Якщо він хоче їхати прямо, то йому слід перестроїтися правіше.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.