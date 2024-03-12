Тест по ПДД: какое направление движения разрешено водителю и где оно может ошибиться

Куда можно уехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Только прямо.

Только в обратном направлении.

Только налево.

Налево и обратно.

Прямо и обратно.

Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водителю желтого автомобиля предлагают три направления для дальнейшего движения. Сейчас машина находится в крайнем левом ряду, а водитель подъехал к знаку 5.29 "Место для разворота".

Этот знак обозначает место разворота транспортных средств. Несмотря на то, что он принадлежит к информационно-указательным, знак запрещает поворот налево.

Итак, на этом участке водитель может развернуться, но повернуть налево ему нельзя.

Может ли водитель двигаться прямо? Обратите внимание, что у дороги есть три полосы для движения в одном направлении. Поэтому читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Водитель не может просто двигаться прямо в крайней левой полосе, да еще в то время, как другие полосы абсолютно свободны.

Таким образом, среди трех предложенных направлений водителя желтого автомобиля разрешен только разворот. Если он хочет ехать прямо, то ему следует перестроиться правее.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.