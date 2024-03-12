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Какое направление движения разрешено водителю и где он ошибся в этом тесте по ПДД

12 марта 2024 20:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: какое направление движения разрешено водителю и где оно может ошибиться
Куда можно уехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  • Только прямо.
  • Только в обратном направлении.
  • Только налево.
  • Налево и обратно.
  • Прямо и обратно.
  • Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водителю желтого автомобиля предлагают три направления для дальнейшего движения. Сейчас машина находится в крайнем левом ряду, а водитель подъехал к знаку 5.29 "Место для разворота".

Какое направление движения разрешено водителю и где оно ошиблось в этом тесте с ПДД - фото 1

Этот знак обозначает место разворота транспортных средств. Несмотря на то, что он принадлежит к информационно-указательным, знак запрещает поворот налево.

Итак, на этом участке водитель может развернуться, но повернуть налево ему нельзя.

Может ли водитель двигаться прямо? Обратите внимание, что у дороги есть три полосы для движения в одном направлении. Поэтому читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Водитель не может просто двигаться прямо в крайней левой полосе, да еще в то время, как другие полосы абсолютно свободны.

Таким образом, среди трех предложенных направлений водителя желтого автомобиля разрешен только разворот. Если он хочет ехать прямо, то ему следует перестроиться правее.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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