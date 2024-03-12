Тест по ПДД: какое направление движения разрешено водителю и где оно может ошибиться

Какое направление движения разрешено водителю и где он ошибся в этом тесте по ПДД
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Только в обратном направлении.
- Только налево.
- Налево и обратно.
- Прямо и обратно.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водителю желтого автомобиля предлагают три направления для дальнейшего движения. Сейчас машина находится в крайнем левом ряду, а водитель подъехал к знаку 5.29 "Место для разворота".
Этот знак обозначает место разворота транспортных средств. Несмотря на то, что он принадлежит к информационно-указательным, знак запрещает поворот налево.
Итак, на этом участке водитель может развернуться, но повернуть налево ему нельзя.
Может ли водитель двигаться прямо? Обратите внимание, что у дороги есть три полосы для движения в одном направлении. Поэтому читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
Водитель не может просто двигаться прямо в крайней левой полосе, да еще в то время, как другие полосы абсолютно свободны.
Таким образом, среди трех предложенных направлений водителя желтого автомобиля разрешен только разворот. Если он хочет ехать прямо, то ему следует перестроиться правее.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.
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