Тест по ПДД: помогите водителю решить хитрую задачу на перекрестке

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме "Начало движения и изменение его направления". Какой вариант поворота разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

А и Б. А и Г. Б и В. Только вариант Б. Все варианты, кроме В. Все варианты поворота запрещены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта для поворота. Варианты А и Г — повороты на перекрестке, а варианты Б и В — повороты во дворы уже за перекрестком.

Требования знака 4.1 "Движение прямо" действуют на перекрестке, перед которым он установлен.

Если знак установлен вне перекрестка, то его требования действуют на участке дороги до ближайшего перекрестка.

В изображенной на рисунке ситуации знак установлен уже за перекрестком. То есть действие знака распространяется только на повороты Б и В.

Но важно, что этот знак не запрещает поворот направо во дворы жилых зон, АЗС и других прилегающих к дороге территорий. То есть повернуть так, как предусмотрено траекторией Б, можно.

В итоге получается, что единственный запрещаемый вариант поворота — В.

Правильный ответ №5

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