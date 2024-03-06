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Хитрая задача по ПДД — куда разрешено проехать водителю красного автомобиля

6 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителю решить хитрую задачу на перекрестке
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме "Начало движения и изменение его направления". Какой вариант поворота разрешается водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. А и Б.
  2. А и Г.
  3. Б и В.
  4. Только вариант Б.
  5. Все варианты, кроме В.
  6. Все варианты поворота запрещены.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта для поворота. Варианты А и Г — повороты на перекрестке, а варианты Б и В — повороты во дворы уже за перекрестком.

Требования знака 4.1 "Движение прямо" действуют на перекрестке, перед которым он установлен.

Хитрая задача из ПДД — куда позволено проехать водителю красного автомобиля - фото 1

Если знак установлен вне перекрестка, то его требования действуют на участке дороги до ближайшего перекрестка.

В изображенной на рисунке ситуации знак установлен уже за перекрестком. То есть действие знака распространяется только на повороты Б и В.

Но важно, что этот знак не запрещает поворот направо во дворы жилых зон, АЗС и других прилегающих к дороге территорий. То есть повернуть так, как предусмотрено траекторией Б, можно.

В итоге получается, что единственный запрещаемый вариант поворота — В.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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