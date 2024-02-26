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Чтобы не ошибиться в этой задаче по ПДД водитель должен учесть все детали

26 февраля 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: чтобы не ошибиться водитель должен учесть все детали
Куда можно проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и смена его направления. Куда разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Вариант ответа

  1. Направо, налево и обратно.
  2. Направо и налево.
  3. Налево и обратно.
  4. Прямо и обратно.
  5. Только налево.
  6. Только прямо.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагают четыре направления для дальнейшего движения на перекрестке, на котором установлены два знака.

Знак 2.3 "Главная дорога" не поможет решить эту задачу.

Чтобы не ошибиться в этой задаче с ПДД, водитель должен учесть все детали - фото 1

Много информации дает знак 4.6 "Движение вправо или влево", разрешающее движение в указанных направлениях.

Чтобы не ошибиться в этой задаче с ПДД, водитель должен учесть все детали - фото 2

Также этот знак не запрещает разворот, а лишь запрещает проехать прямо.

Но здесь еще одна очень важная деталь — автомобиль находится на левой полосе, откуда поворот направо запрещается, согласно пункту 10.4 ПДД.

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

То есть на этом перекрестке водителю красного автомобиля разрешается проехать налево и обратно.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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