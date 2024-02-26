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Щоб не помилитися в цій задачі з ПДР, водій має врахувати усі деталі

26 лютого 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: щоб не помилитися водій має врахувати усі деталі
Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіант відповіді

  1. Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.
  2. Праворуч та ліворуч.
  3. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  4. Прямо та у зворотному напрямку.
  5. Лише ліворуч.
  6. Лише прямо.

Розбір задачі

Водієві червоного автомобіля пропонують чотири напрямки для подальшого руху на перехресті, на якому встановлено два знаки.

Знак 2.3 "Головна дорога" не допоможе розв'язати цю задачу.

Щоб не помилитися в цій задачі з ПДР водій має врахувати усі деталі - фото 1

Багато інформації дає знак 4.6 "Рух праворуч або ліворуч", який дозволяє рух у зазначених напрямках.

Щоб не помилитися в цій задачі з ПДР водій має врахувати усі деталі - фото 2

Також цей знак не забороняє розворот, а лише забороняє проїхати прямо.

Але тут є ще одна дуже важлива деталь — автомобіль знаходиться у лівій смузі, звідки поворот праворуч забороняється, згідно з пунктом 10.4 ПДР.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Тобто на цьому перехресті водієві червоного автомобіля дозволяється проїхати ліворуч та у зворотному напрямку.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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