Тест з ПДР: новачки можуть помилитися, обираючи напрямок подальшого руху

Куди дозволений рух? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди в зображеній на малюнку ситуації дозволяється проїхати водієві червоного автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. Праворуч ліворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Щоб розв'язати задачу насамперед слід розібратися з дорожніми знаками, які встановлені на перехресті.

Знак 2.1 "Дати дорогу" цей знак у зображеній ситуації не помічник.

Знак 3.1 "Рух заборонено".

Табличка 7.5.7 "Вид транспортного засобу" поширює дію знаку, з яким вона встановлена.

Табличка 7.3.3 "Напрямок дії".

Разом всі знаки означають, що на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч. Тобто ці знаки абсолютно не стосуються водія червоного автомобіля, а значить проїхати можна в усіх напрямках.

Правильна відповідь №6

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