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Не дайте дорожнім знакам ввести себе в оману — задача з ПДР для новачків

21 лютого 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: новачки можуть помилитися, обираючи напрямок подальшого руху
Куди дозволений рух? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди в зображеній на малюнку ситуації дозволяється проїхати водієві червоного автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. Праворуч та ліворуч.
  4. Праворуч ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Лише у зворотному напрямку.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Щоб розв'язати задачу насамперед слід розібратися з дорожніми знаками, які встановлені на перехресті.

Знак 2.1 "Дати дорогу" цей знак у зображеній ситуації не помічник.

Не дайте дорожнім знакам ввести себе в оману — задача з ПДР для новачків - фото 1

Знак 3.1 "Рух заборонено".

Не дайте дорожнім знакам ввести себе в оману — задача з ПДР для новачків - фото 2

Табличка 7.5.7 "Вид транспортного засобу" поширює дію знаку, з яким вона встановлена.

Не дайте дорожнім знакам ввести себе в оману — задача з ПДР для новачків - фото 3

Табличка 7.3.3 "Напрямок дії".

Не дайте дорожнім знакам ввести себе в оману — задача з ПДР для новачків - фото 4

Разом всі знаки означають, що на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч. Тобто ці знаки абсолютно не стосуються водія червоного автомобіля, а значить проїхати можна в усіх напрямках.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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