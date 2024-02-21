Тест з ПДР: новачки можуть помилитися, обираючи напрямок подальшого руху

Не дайте дорожнім знакам ввести себе в оману — задача з ПДР для новачків
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди в зображеній на малюнку ситуації дозволяється проїхати водієві червоного автомобіля?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Праворуч та ліворуч.
- Праворуч ліворуч та у зворотному напрямку.
- Лише у зворотному напрямку.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Щоб розв'язати задачу насамперед слід розібратися з дорожніми знаками, які встановлені на перехресті.
Знак 2.1 "Дати дорогу" цей знак у зображеній ситуації не помічник.
Знак 3.1 "Рух заборонено".
Табличка 7.5.7 "Вид транспортного засобу" поширює дію знаку, з яким вона встановлена.
Табличка 7.3.3 "Напрямок дії".
Разом всі знаки означають, що на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч. Тобто ці знаки абсолютно не стосуються водія червоного автомобіля, а значить проїхати можна в усіх напрямках.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!