Задача з ПДР — куди може проїхати авто, щоб водія не оштрафували

Куди можна проїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та ліворуч. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Праворуч та у зворотному напрямку. Лише праворуч. Лише ліворуч.

Розбір задачі

На перехресті водієві синього автомобіля пропонуються чотири напрямки для подальшого руху.

Насамперед звернемо увагу на дорожні знаки, що встановлені на перехресті. Зверху знаходиться знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч".

Цей знак дозволяє рух лише у цих двох зазначених напрямках, але й не забороняє розворот. Тобто водій точно не зможе повернути праворуч.

Але, зверніть увагу, що водій знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Авто розташовано в правій смузі, а згідно з п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Тобто повернути з правої смуги ліворуч водій синього авто також не може.

З розворотом ще гірше, позаяк у разі виконання такого маневру машина опиниться на зустрічній смузі й буде рухатися проти потоку односторонньою дорогою, що є дуже грубим та небезпечним порушенням правил.

Отже, в зображеній ситуації водій синього автомобіля може їхати лише прямо.

Правильна відповідь №1

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