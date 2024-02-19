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Водитель-новичок не заметил важное предупреждение и нарушит правила — как именно

19 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД — куда может проехать авто, чтобы водителя не оштрафовали
Куда можно проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо, налево и обратно.
  4. Направо и обратно.
  5. Только направо.
  6. Только налево.

Разбор задачи

На перекрестке водителю синего автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.

В первую очередь обратим внимание на дорожные знаки, установленные на перекрестке. Сверху находится знак 4.5 "Движение прямо или налево".

Водитель-новичок не заметил важное предупреждение и нарушит правила как именно - фото 1

Этот знак позволяет движение только в двух указанных направлениях, но и не запрещает разворот. То есть водитель точно не сможет повернуть направо.

Но обратите внимание, что водитель находится на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Водитель-новичок не заметил важное предупреждение и нарушит правила - как именно - фото 2

Автомобиль расположен в правой полосе, а согласно п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

То есть повернуть с правой полосы налево водитель синего авто тоже не может.

С разворотом еще хуже, поскольку в случае выполнения такого маневра машина окажется на встречной полосе и будет двигаться против потока по односторонней дороге, что является очень грубым и опасным нарушением правил.

Следовательно, в изображенной ситуации водитель синего автомобиля может ехать только прямо.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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