Задача по ПДД — куда может проехать авто, чтобы водителя не оштрафовали

Водитель-новичок не заметил важное предупреждение и нарушит правила — как именно
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Прямо, налево и обратно.
- Направо и обратно.
- Только направо.
- Только налево.
Разбор задачи
На перекрестке водителю синего автомобиля предлагаются четыре направления для дальнейшего движения.
В первую очередь обратим внимание на дорожные знаки, установленные на перекрестке. Сверху находится знак 4.5 "Движение прямо или налево".
Этот знак позволяет движение только в двух указанных направлениях, но и не запрещает разворот. То есть водитель точно не сможет повернуть направо.
Но обратите внимание, что водитель находится на дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
Автомобиль расположен в правой полосе, а согласно п. 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".
То есть повернуть с правой полосы налево водитель синего авто тоже не может.
С разворотом еще хуже, поскольку в случае выполнения такого маневра машина окажется на встречной полосе и будет двигаться против потока по односторонней дороге, что является очень грубым и опасным нарушением правил.
Следовательно, в изображенной ситуации водитель синего автомобиля может ехать только прямо.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!