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Не торопитесь — сначала разберитесь, куда разрешено движение автомобиля

24 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: хорошо подумайте перед тем, как выбрать направление движения
В каких направлениях разрешено продолжить движение? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешено проехать водителю белого автомобиля?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Только налево.
  3. Налево и разворот.
  4. Прямо и разворот.
  5. Все направления разрешены.
  6. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю белого автомобиля предлагаются три направления продолжения движения.

На перекрестке установлен светофор, на котором горит красный сигнал, и дополнительная секция с включенной зеленой стрелкой налево.

Может ли водитель повернуть налево?

Обратим внимание на знак 4.1 "Движение прямо", который в соответствии со своим названием позволяет движение только прямо. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

То есть знак не позволяет водителю в этой ситуации поворачивать налево и разворачиваться.

А как быть с зеленым сигналом дополнительной секции светофора?

Читаем п. 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Но 4.1 "Движение прямо" является указательным знаком, поэтому его действие светофор не отменяет.

Наконец, проехать прямо запрещает красный свет светофора. Водителю придется дождаться соответствующего сигнала.

А пока движение для него запрещено по всем направлениям.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали задачу по теме, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке, выясняя, можно ли сразу ехать в левый ряд.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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