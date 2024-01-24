Тест з ПДР: гарно подумайте перед тим, як обрати напрямок руху

В яких напрямках дозволено продовжити рух? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволено проїхати водієві білого автомобіля?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Лише ліворуч. Ліворуч і розворот. Прямо і розворот. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві білого автомобіля пропонуються три напрямки продовження руху.

На перехресті встановлений світлофор, на якому горить червоний сигнал, та додаткова секція з увімкненою зеленою стрілкою ліворуч.

То чи може водій повернути ліворуч?

Звернемо увагу на знак 4.1 "Рух прямо", який відповідно до своєї назви дозволяє рух лише прямо. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Тобто знак не дозволяє водієві в цій ситуації повертати ліворуч та розвертатися.

А як же бути з зеленим сигналом додаткової секції світлофора?

Читаємо п. 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 4.1 "Рух прямо" є наказовим знаком, тому його дію світлофор не скасовує.

Нарешті, проїхати прямо забороняє червоне світло світлофора. Водієві доведеться дочекатися відповідного сигналу.

А поки що рух для нього заборонено в усіх напрямках.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували задачу на тему, як не створити аварійну ситуацію на перехресті. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті, з'ясовуючи, чи можна одразу їхати у лівий ряд.