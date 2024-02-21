Тест по ПДД: новички могут ошибиться, выбирая направление дальнейшего движения

Не дайте дорожным знакам ввести себя в заблуждение — задача по ПДД для новичков
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда в изображенной на рисунке ситуации разрешается проехать водителю красного автомобиля?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и обратно.
- Направо и налево.
- Направо, налево и обратно.
- Только в обратном направлении.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Чтобы решить задачу, прежде всего следует разобраться с дорожными знаками, установленными на перекрестке.
Знак 2.1 "Дать дорогу" этот знак в изображенной ситуации не помощник.
Знак 3.1 "Движение запрещено".
Табличка 7.5.7 "Вид транспортного средства" распространяет действие знака, с которым оно установлено.
Табличка 7.3.3 "Направление действия".
Вместе все знаки означают, что на перекрестке запрещается движение велосипедов направо и налево. То есть эти знаки абсолютно не касаются водителя красного автомобиля, а значит, проехать можно по всем направлениям.
Правильный ответ №6
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