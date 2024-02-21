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Не дайте дорожным знакам ввести себя в заблуждение — задача по ПДД для новичков

21 февраля 2024 21:05
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: новички могут ошибиться, выбирая направление дальнейшего движения
Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда в изображенной на рисунке ситуации разрешается проехать водителю красного автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и обратно.
  3. Направо и налево.
  4. Направо, налево и обратно.
  5. Только в обратном направлении.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Чтобы решить задачу, прежде всего следует разобраться с дорожными знаками, установленными на перекрестке.

Знак 2.1 "Дать дорогу" этот знак в изображенной ситуации не помощник.

Не дайте дорожным знакам ввести себя в заблуждение - задача ПДД для новичков - фото 1

Знак 3.1 "Движение запрещено".

Не дайте дорожным знакам ввести себя в заблуждение - задача из ПДД для новичков - фото 2

Табличка 7.5.7 "Вид транспортного средства" распространяет действие знака, с которым оно установлено.

Не дайте дорожным знакам ввести себя в заблуждение – задача из ПДД для новичков - фото 3

Табличка 7.3.3 "Направление действия".

Не дайте дорожным знакам ввести себя в заблуждение - задача из ПДД для новичков - фото 4

Вместе все знаки означают, что на перекрестке запрещается движение велосипедов направо и налево. То есть эти знаки абсолютно не касаются водителя красного автомобиля, а значит, проехать можно по всем направлениям.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
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