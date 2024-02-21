Тест по ПДД: новички могут ошибиться, выбирая направление дальнейшего движения

Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда в изображенной на рисунке ситуации разрешается проехать водителю красного автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только прямо. Прямо и обратно. Направо и налево. Направо, налево и обратно. Только в обратном направлении. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Чтобы решить задачу, прежде всего следует разобраться с дорожными знаками, установленными на перекрестке.

Знак 2.1 "Дать дорогу" этот знак в изображенной ситуации не помощник.

Знак 3.1 "Движение запрещено".

Табличка 7.5.7 "Вид транспортного средства" распространяет действие знака, с которым оно установлено.

Табличка 7.3.3 "Направление действия".

Вместе все знаки означают, что на перекрестке запрещается движение велосипедов направо и налево. То есть эти знаки абсолютно не касаются водителя красного автомобиля, а значит, проехать можно по всем направлениям.

Правильный ответ №6

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