Тест з ПДР: допоможіть водію розв'язати хитру задачу на перехресті

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми "Початок руху та зміна його напрямку". Який варіант повороту дозволяється водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

А та Б. А та Г. Б та В. Лише варіант Б. Усі варіанти, окрім В. Усі варіанти повороту заборонені.

Розбір задачі

Водію червоного автомобіля пропонуються чотири варіанти для повороту. Варіанти А та Г — повороти на перехресті, а варіанти Б та В — повороти у двори вже за перехрестям.

Вимоги знаку 4.1 "Рух прямо" діють на перехресті, перед яким його встановлено.

Якщо знак встановлено поза перехрестям, то його вимоги діють на ділянці дороги до найближчого перехрестя.

В зображеній на малюнку ситуації знак встановлено вже за перехрестям. Тобто дія знаку поширюється лише на повороти Б та В.

Але важливо, що цей знак не забороняє поворот праворуч у двори житлових зон, АЗС та інших прилеглих до дороги територій. Тобто повернути так, як передбачено траєкторією Б, можна.

У підсумку виходить, що єдиний варіант повороту, який забороняється, — В.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.