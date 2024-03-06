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Хитра задача з ПДР — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля

6 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: допоможіть водію розв'язати хитру задачу на перехресті
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми "Початок руху та зміна його напрямку". Який варіант повороту дозволяється водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. А та Б.
  2. А та Г.
  3. Б та В.
  4. Лише варіант Б.
  5. Усі варіанти, окрім В.
  6. Усі варіанти повороту заборонені.

Розбір задачі

Водію червоного автомобіля пропонуються чотири варіанти для повороту. Варіанти А та Г — повороти на перехресті, а варіанти Б та В — повороти у двори вже за перехрестям.

Вимоги знаку 4.1 "Рух прямо" діють на перехресті, перед яким його встановлено.

Хитра задача з ПДР — куди дозволено проїхати водію червоного автомобіля - фото 1

Якщо знак встановлено поза перехрестям, то його вимоги діють на ділянці дороги до найближчого перехрестя.

В зображеній на малюнку ситуації знак встановлено вже за перехрестям. Тобто дія знаку поширюється лише на повороти Б та В.

Але важливо, що цей знак не забороняє поворот праворуч у двори житлових зон, АЗС та інших прилеглих до дороги територій. Тобто повернути так, як передбачено траєкторією Б, можна.

У підсумку виходить, що єдиний варіант повороту, який забороняється, — В.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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