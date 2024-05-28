Хитрый тест по ПДД: кто из водителей поворачивает налево неправильно

Кто нарушает правила? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители белого и синего автомобилей. Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водители синего и желтого автомобилей. Водители белого и желтого автомобилей.

Разбор задачи

На перекрестке три автомобиля намерены повернуть налево. Водитель белого автомобиля делает это с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с дорогой. А синяя и желтая машины возвращают с проезжей части.

Сразу же понятно, что водитель синего автомобиля нарушает правила, ведь не соблюдает требования знака 15.6 "Направление движения по полосам", позволяющие в изображенной ситуации движение из крайней правой полосы только прямо.





Этот знак также поможет решить, кто поворачивает правильно — белый или желтый автомобиль.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь.

На перекрестке разрешается выезжать на трамвайный путь попутного направления в тех же случаях, но при отсутствии перед перекрестком дорожных знаков 5.16-5.19.

Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18.

Во всех случаях не должно создаваться препятствий для движения трамвая".

В изображенной ситуации знак 5.16 "Направление движения по полосам" требует выполнять поворот налево или разворот с крайней левой полосы, как это планирует водитель желтого автомобиля. Таким образом водители белой и синей машин правила нарушают.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.