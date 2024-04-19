Сложный тест по ПДД: кто из водителей может проехать только в одном направлении

Кто поедет только в одном направлении? Рисунок: "За! Правилами"

Задача будет полезна как для начинающих, так и для опытных автомобилистов. Водитель какого автомобиля имеет право проехать только в одном направлении в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водители синего и красного автомобилей. Водитель белого автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители красного и белого автомобилей.

Разбор задачи

Красный автомобиль

Он подъехал к перекрестку в левой полосе, перед собой видит знак 2.3 "Главная дорога" и табличку 7.8 "Направление главной дороги".

Эти знаки сообщают водителю красного автомобиля, что на этом перекрестке он находится на главной дороге, как и водитель желтой машины. Оба имеют преимущество перед белым и синим автомобилями. Но эти знаки никак не помогут определить, куда водителям разрешается продолжить движение.

Поможет знак 5.16 "Направление движения по полосам".

Главное, чтобы этот знак не ввел водителей в заблуждение, ведь можно подумать, что он позволяет лишь одно направление из левой полосы, в которой находится красный автомобиль. Нет. Этот знак не запрещает разворот. То есть водителю красного автомобиля разрешаются два направления: налево и разворот.

Желтый автомобиль

Водителю желтого авто этот самый знак из правой полосы, которую он занял, также разрешает два направления: прямо и направо.

Белый автомобиль

Водитель видит перед собой знак 2.1 "Уступи дорогу" и табличку 7.8 "Направление главной дороги".

Но нас интересует знак 4.5 "Движение прямо или налево".

Этот знак позволяет водителю белого авто три направления движения: прямо, налево и разворот.

Синий автомобиль

Обратите внимание, что водитель синего автомобиля подъехал к перекрестку, заняв крайнюю правую полосу, а оттуда повернуть налево и развернуться не разрешает пункт 10.4 ПДД.

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Изображенная на рисунке ситуация под исключение из правила не подходит. Поэтому водитель синего автомобиля из крайней правой полосы может проехать только в одном направлении — прямо.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.