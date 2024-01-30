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Хитрый перекресток в Карпатах — в каком порядке разъедутся автомобили

30 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: каков порядок разъезда на хитром перекрестке в Карпатах
Кто проедет последним. Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме пересечения перекрестков. Каков правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый и синий автомобиль одновременно, красный автомобиль.
  2. Красный автомобиль, желтый и синий одновременно.
  3. Желтый автомобиль, красный, синий.
  4. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке желтый и красный автомобили поворачивают налево, а синий направо.

На перекрестке установлены знаки, которые помогут решить задачу.

Согласно знакам 2.2 "Проезд без остановки запрещен",

2.1 "Дать дорогу"

и табличек 7.8 "Направление главной дороги",

на главной находится желтый автомобиль, а красный и синий находятся на второстепенной дороге.

Очевидно, что первым проедет водитель желтой машины, а водители синей и красной будут решать, кто из них проедет вторым и третьим.

В этом им поможет пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

Таким образом преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, который является помехой с правой стороны для водителя синего.

Итак, порядок разъезда следующий: желтый автомобиль,
красный, синий.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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