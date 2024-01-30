Тест по ПДД: каков порядок разъезда на хитром перекрестке в Карпатах

Хитрый перекресток в Карпатах — в каком порядке разъедутся автомобили
Задача по теме пересечения перекрестков. Каков правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый и синий автомобиль одновременно, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, желтый и синий одновременно.
- Желтый автомобиль, красный, синий.
- Синий автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке желтый и красный автомобили поворачивают налево, а синий направо.
На перекрестке установлены знаки, которые помогут решить задачу.
Согласно знакам 2.2 "Проезд без остановки запрещен",
2.1 "Дать дорогу"
и табличек 7.8 "Направление главной дороги",
на главной находится желтый автомобиль, а красный и синий находятся на второстепенной дороге.
Очевидно, что первым проедет водитель желтой машины, а водители синей и красной будут решать, кто из них проедет вторым и третьим.
В этом им поможет пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
Таким образом преимущество находится на стороне водителя красного автомобиля, который является помехой с правой стороны для водителя синего.
Итак, порядок разъезда следующий: желтый автомобиль,
красный, синий.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
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