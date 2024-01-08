Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Три авто и велосипедист на перекрестке — кто за кем проедет arrow

Три авто и велосипедист на перекрестке — кто за кем проедет

8 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто проедет первым, а кто — последним
Какой порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. Каков правильный порядок разъезда транспортных средств?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Велосипед и желтый автомобиль, синий, красный.
  2. Велосипед, желтый автомобиль, красный, синий.
  3. Синий автомобиль, красный, велосипед, желтый.
  4. Велосипед, синий автомобиль, желтый, красный.
  5. Красный автомобиль, велосипед, желтый, синий.
  6. Синий автомобиль, велосипед, желтый, красный.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист поворачивает направо, синий и желтый автомобили налево, а красный проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки.

Сразу видно, что преимущество имеют водитель синего автомобиля и велосипедист, поскольку они находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога".

Кто из них проедет первым, поможет выяснить п. 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".

Итак, преимущество имеет велосипедист, который проедет первым, а водитель синего авто — вторым.

Ошибкой будет считать, что красный и желтый автомобили также находятся на равнозначных второстепенных дорогах и разъедутся п. 16.13 ПДД.

На самом деле, водитель красной машины выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

Читаем п. 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны дать дорогу другим участникам дорожного движения".

Таким образом, порядок разъезда следующий: велосипедист, синий автомобиль, желтый и красный.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме