Тест по ПДД: кто проедет первым, а кто — последним

Три авто и велосипедист на перекрестке — кто за кем проедет
Задача по теме проезд перекрестков. Каков правильный порядок разъезда транспортных средств?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипед и желтый автомобиль, синий, красный.
- Велосипед, желтый автомобиль, красный, синий.
- Синий автомобиль, красный, велосипед, желтый.
- Велосипед, синий автомобиль, желтый, красный.
- Красный автомобиль, велосипед, желтый, синий.
- Синий автомобиль, велосипед, желтый, красный.
Разбор задачи
На перекрестке велосипедист поворачивает направо, синий и желтый автомобили налево, а красный проезжает прямо.
Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки.
Сразу видно, что преимущество имеют водитель синего автомобиля и велосипедист, поскольку они находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога".
Кто из них проедет первым, поможет выяснить п. 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".
Итак, преимущество имеет велосипедист, который проедет первым, а водитель синего авто — вторым.
Ошибкой будет считать, что красный и желтый автомобили также находятся на равнозначных второстепенных дорогах и разъедутся п. 16.13 ПДД.
На самом деле, водитель красной машины выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".
Читаем п. 26.4 ПДД:
"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны дать дорогу другим участникам дорожного движения".
Таким образом, порядок разъезда следующий: велосипедист, синий автомобиль, желтый и красный.
Правильный ответ №4
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