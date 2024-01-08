Тест по ПДД: кто проедет первым, а кто — последним

Какой порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Каков правильный порядок разъезда транспортных средств?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипед и желтый автомобиль, синий, красный. Велосипед, желтый автомобиль, красный, синий. Синий автомобиль, красный, велосипед, желтый. Велосипед, синий автомобиль, желтый, красный. Красный автомобиль, велосипед, желтый, синий. Синий автомобиль, велосипед, желтый, красный.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист поворачивает направо, синий и желтый автомобили налево, а красный проезжает прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки.

Сразу видно, что преимущество имеют водитель синего автомобиля и велосипедист, поскольку они находятся на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога".

Кто из них проедет первым, поможет выяснить п. 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".

Итак, преимущество имеет велосипедист, который проедет первым, а водитель синего авто — вторым.

Ошибкой будет считать, что красный и желтый автомобили также находятся на равнозначных второстепенных дорогах и разъедутся п. 16.13 ПДД.

На самом деле, водитель красной машины выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

Читаем п. 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны дать дорогу другим участникам дорожного движения".

Таким образом, порядок разъезда следующий: велосипедист, синий автомобиль, желтый и красный.

Правильный ответ №4

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