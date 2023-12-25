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Два трамвая и авто на главной дороге — кто двинется первым на перекрестке

25 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: не стоит садиться за руль, если не знаете, кому уступит зеленое авто
Кому уступит зеленый автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по важной теме проезда перекрестков. Какому транспортному средству должен дать дорогу водитель зеленого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Двум трамваям.
  2. Только желтому трамваю.
  3. Только синему трамваю.
  4. Желтому трамваю и красному автомобилю.
  5. Должен дать дорогу всем.
  6. Не должно давать дорогу никому.

Разбор задачи

К перекрестку приблизились четыре транспортных средства. Трамваи и красный автомобиль проезжают прямо, а зеленая машина поворачивает налево. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

По главной двигаются все, кроме синего трамвая, а значит, именно его водитель проедет последним.

Поскольку все остальные водители находятся на равнозначных дорогах, то преимущество имеет водитель желтого трамвая, потому что на равнозначных дорогах преимущество всегда у трамвая независимо от направления его движения. Водитель красного автомобиля такого преимущества не имеет и обязан уступить дорогу водителю зеленого.

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, на перекрестке в изображенной ситуации водитель зеленого автомобиля обязан дать дорогу только желтому трамваю.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

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