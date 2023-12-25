Тест по ПДД: не стоит садиться за руль, если не знаете, кому уступит зеленое авто

Два трамвая и авто на главной дороге — кто двинется первым на перекрестке
Задача по важной теме проезда перекрестков. Какому транспортному средству должен дать дорогу водитель зеленого автомобиля?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Двум трамваям.
- Только желтому трамваю.
- Только синему трамваю.
- Желтому трамваю и красному автомобилю.
- Должен дать дорогу всем.
- Не должно давать дорогу никому.
Разбор задачи
К перекрестку приблизились четыре транспортных средства. Трамваи и красный автомобиль проезжают прямо, а зеленая машина поворачивает налево. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
По главной двигаются все, кроме синего трамвая, а значит, именно его водитель проедет последним.
Поскольку все остальные водители находятся на равнозначных дорогах, то преимущество имеет водитель желтого трамвая, потому что на равнозначных дорогах преимущество всегда у трамвая независимо от направления его движения. Водитель красного автомобиля такого преимущества не имеет и обязан уступить дорогу водителю зеленого.
Читаем п. 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, на перекрестке в изображенной ситуации водитель зеленого автомобиля обязан дать дорогу только желтому трамваю.
Правильный ответ №2
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