Тест по ПДД: не стоит садиться за руль, если не знаете, кому уступит зеленое авто

Кому уступит зеленый автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по важной теме проезда перекрестков. Какому транспортному средству должен дать дорогу водитель зеленого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Двум трамваям. Только желтому трамваю. Только синему трамваю. Желтому трамваю и красному автомобилю. Должен дать дорогу всем. Не должно давать дорогу никому.

Разбор задачи

К перекрестку приблизились четыре транспортных средства. Трамваи и красный автомобиль проезжают прямо, а зеленая машина поворачивает налево. Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

По главной двигаются все, кроме синего трамвая, а значит, именно его водитель проедет последним.

Поскольку все остальные водители находятся на равнозначных дорогах, то преимущество имеет водитель желтого трамвая, потому что на равнозначных дорогах преимущество всегда у трамвая независимо от направления его движения. Водитель красного автомобиля такого преимущества не имеет и обязан уступить дорогу водителю зеленого.

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, на перекрестке в изображенной ситуации водитель зеленого автомобиля обязан дать дорогу только желтому трамваю.

Правильный ответ №2

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