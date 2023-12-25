Тест з ПДР: не варто сідати за кермо, якщо не знаєте, кому поступиться зелене авто

Кому поступиться зелене авто? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з важливої теми проїзду перехресть. Якому транспортному засобу має дати дорогу водій зеленого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Двом трамваям. Лише жовтому трамваю. Лише синьому трамваю. Жовтому трамваю та червоному автомобілю. Має дати дорогу усім. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

До перехрестя наблизилися чотири транспортні засоби. Трамваї та червоний автомобіль проїжджають прямо, а зелена машина повертає ліворуч. Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

По головній рухаються усі, крім синього трамвая, а значить саме його водій проїде останнім.

Позаяк усі інші водії знаходяться на рівнозначних дорогах, то перевагу має водій жовтого трамвая, бо на рівнозначних дорогах перевага завжди на боці трамвая незалежно від напрямку його руху. Водій червоного автомобіля такої переваги не має і зобов'язаний поступитися дорогою водієві зеленого.

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, на перехресті у зображеній ситуації водій зеленого автомобіля зобов'язаний дати дорогу лише жовтому трамваю.

Правильна відповідь №2

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