Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке, когда все водители имеют помеху справа

На перекрестке все водители имеют помеху справа — как разъехаться
Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке должны разъехаться водители?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный.
- Красный, желтый, зеленый, грузовик.
- Грузовик, красный, желтый, зеленый.
- Зеленый, грузовик, красный, желтый.
- Желтый, грузовик, красный, зеленый.
- Водители должны разъехаться по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке зеленый автомобиль и грузовик поворачивают налево, а красный и желтый автомобиль проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика и даже ни одного дорожного знака.
Итак, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, на котором водители должны разъезжаться по п. 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
То есть это хорошо для всех известное правило помехи справа.
Но что делать в этом случае, когда водители всех транспортных средств имеют помехи справа и не смогут разъехаться по этому правилу?
В подобных ситуациях один из водителей должен взять на себя инициативу и пропустит всех на перекрестке.
К примеру, это сделает водитель красного автомобиля и подаст сигнал светом фар. Таким образом, помеха справа исчезнет у водителя желтой машины и он может проезжать прямо. После этого помеха исчезнет у водителя зеленого авто и продолжит движение. Дальше помехи не будет у водителя грузовика. А последним проедет красный автомобиль.
Правильный ответ №6
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