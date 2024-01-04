Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow На перекрестке все водители имеют помеху справа — как разъехаться arrow

На перекрестке все водители имеют помеху справа — как разъехаться

4 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке, когда все водители имеют помеху справа
Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке должны разъехаться водители?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный.
  2. Красный, желтый, зеленый, грузовик.
  3. Грузовик, красный, желтый, зеленый.
  4. Зеленый, грузовик, красный, желтый.
  5. Желтый, грузовик, красный, зеленый.
  6. Водители должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль и грузовик поворачивают налево, а красный и желтый автомобиль проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика и даже ни одного дорожного знака.

Итак, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, на котором водители должны разъезжаться по п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

То есть это хорошо для всех известное правило помехи справа.

Но что делать в этом случае, когда водители всех транспортных средств имеют помехи справа и не смогут разъехаться по этому правилу?

В подобных ситуациях один из водителей должен взять на себя инициативу и пропустит всех на перекрестке.

К примеру, это сделает водитель красного автомобиля и подаст сигнал светом фар. Таким образом, помеха справа исчезнет у водителя желтой машины и он может проезжать прямо. После этого помеха исчезнет у водителя зеленого авто и продолжит движение. Дальше помехи не будет у водителя грузовика. А последним проедет красный автомобиль.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме