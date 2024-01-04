Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке, когда все водители имеют помеху справа

Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке должны разъехаться водители?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный. Красный, желтый, зеленый, грузовик. Грузовик, красный, желтый, зеленый. Зеленый, грузовик, красный, желтый. Желтый, грузовик, красный, зеленый. Водители должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль и грузовик поворачивают налево, а красный и желтый автомобиль проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика и даже ни одного дорожного знака.

Итак, перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, на котором водители должны разъезжаться по п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

То есть это хорошо для всех известное правило помехи справа.

Но что делать в этом случае, когда водители всех транспортных средств имеют помехи справа и не смогут разъехаться по этому правилу?

В подобных ситуациях один из водителей должен взять на себя инициативу и пропустит всех на перекрестке.

К примеру, это сделает водитель красного автомобиля и подаст сигнал светом фар. Таким образом, помеха справа исчезнет у водителя желтой машины и он может проезжать прямо. После этого помеха исчезнет у водителя зеленого авто и продолжит движение. Дальше помехи не будет у водителя грузовика. А последним проедет красный автомобиль.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.