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На перехресті усі водії мають перешкоду праворуч — як роз'їхатися

4 січня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: як роз'їхатися на перехресті, коли усі водії мають перешкоду праворуч
Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на тему проїзд перехресть. В якому порядку мають роз'їхатися водії?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтий автомобіль, зелений, вантажівка, червоний.
  2. Червоний, жовтий, зелений, вантажівка.
  3. Вантажівка, червоний, жовтий, зелений.
  4. Зелений, вантажівка, червоний, жовтий.
  5. Жовтий, вантажівка, червоний, зелений.
  6. Водії мають роз'їхатися за спільною домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті зелений автомобіль та вантажівка повертають ліворуч, а червоне та жовте авто проїжджають прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому немає регулювальника та навіть жодного дорожнього знаку.

Отже, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, на якому водії мають роз'їжджатися за п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Тобто це добре для всіх відоме правило перешкоди праворуч.

Але, що робити в цьому випадку, коли водії усіх транспортних засобів мають перешкоду праворуч й не зможуть роз'їхатися за цим правилом?

В подібних ситуаціях один з водіїв має взяти на себе ініціативу та пропустить усіх на перехресті.

Наприклад, це зробить водій червоного автомобіля та подасть сигнал світлом фар. Таким чином перешкода з правого у водія жовтої машини й він може проїжджати прямо. Після цього перешкода зникне у водія зеленого авто й він продовжить рух. Далі перешкоди не буде у водія вантажівки. А останнім проїде добродій на червоному автомобілі.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехрестя — тут і тут.

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