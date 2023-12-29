Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим

Як трьом водіям поділити перехрестя, щоб ніхто з них не постраждав
Задача з тему проїзду перехресть. В якому порядку роз'їдуться транспортні засоби?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений автомобіль та вантажівка одночасно, потім червоний.
- Зелений, червоний, вантажівка.
- Червоний, зелений та вантажівка одночасно.
- Вантажівка, червоний, зелений.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті вантажівка повертає праворуч, а зелений та червоний автомобілі — ліворуч. Як правило більшість таких перехресть мають рівнозначні дороги, але не у цьому випадку, позаяк водій зеленого автомобіля рухається ґрунтовою дорогою.
В основних положеннях ПДР міститься визначення головної, яка є дорогою з покриттям відносно ґрунтової.
Отже, водій зеленого автомобіля, який знаходиться на другорядній дорозі, вимушений поступитися іншим транспортним засобам, тому проїде останнім.
Хто проїде першим, а хто другим? Позаяк авто рухаються на зустріч одне одному, то роз'їдуться вони за п. 16.13 ПДР, в якому говориться:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Таким чином, перевага надається водієві вантажівки, який повертає праворуч.
Правильний роз'їзд буде таким: вантажівка, червоний автомобіль, зелений автомобіль.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаві задачі з порядку роз'їзду перехресть — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!