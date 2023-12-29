Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим

Хто рушить останнім? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тему проїзду перехресть. В якому порядку роз'їдуться транспортні засоби?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль та вантажівка одночасно, потім червоний. Зелений, червоний, вантажівка. Червоний, зелений та вантажівка одночасно. Вантажівка, червоний, зелений.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті вантажівка повертає праворуч, а зелений та червоний автомобілі — ліворуч. Як правило більшість таких перехресть мають рівнозначні дороги, але не у цьому випадку, позаяк водій зеленого автомобіля рухається ґрунтовою дорогою.

В основних положеннях ПДР міститься визначення головної, яка є дорогою з покриттям відносно ґрунтової.

Отже, водій зеленого автомобіля, який знаходиться на другорядній дорозі, вимушений поступитися іншим транспортним засобам, тому проїде останнім.

Хто проїде першим, а хто другим? Позаяк авто рухаються на зустріч одне одному, то роз'їдуться вони за п. 16.13 ПДР, в якому говориться:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, перевага надається водієві вантажівки, який повертає праворуч.

Правильний роз'їзд буде таким: вантажівка, червоний автомобіль, зелений автомобіль.

Правильна відповідь №4

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