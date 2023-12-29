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Як трьом водіям поділити перехрестя, щоб ніхто з них не постраждав

29 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим
Хто рушить останнім? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з тему проїзду перехресть. В якому порядку роз'їдуться транспортні засоби?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений автомобіль та вантажівка одночасно, потім червоний.
  2. Зелений, червоний, вантажівка.
  3. Червоний, зелений та вантажівка одночасно.
  4. Вантажівка, червоний, зелений.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті вантажівка повертає праворуч, а зелений та червоний автомобілі — ліворуч. Як правило більшість таких перехресть мають рівнозначні дороги, але не у цьому випадку, позаяк водій зеленого автомобіля рухається ґрунтовою дорогою.

В основних положеннях ПДР міститься визначення головної, яка є дорогою з покриттям відносно ґрунтової.

Отже, водій зеленого автомобіля, який знаходиться на другорядній дорозі, вимушений поступитися іншим транспортним засобам, тому проїде останнім.

Хто проїде першим, а хто другим? Позаяк авто рухаються на зустріч одне одному, то роз'їдуться вони за п. 16.13 ПДР, в якому говориться:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, перевага надається водієві вантажівки, який повертає праворуч.

Правильний роз'їзд буде таким: вантажівка, червоний автомобіль, зелений автомобіль.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з порядку роз'їзду перехресть — тут і тут.

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