Тест по ПДД: кто проедет перекресток первым

Как троим водителям поделить перекресток, чтобы никто из них не пострадал
Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый автомобиль и грузовик одновременно, затем красный.
- Зеленый, красный, грузовик.
- Красный, зеленый и грузовик одновременно.
- Грузовик, красный, зеленый.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке грузовик поворачивает направо, а зеленый и красный автомобили — налево. Как правило, большинство таких перекрестков имеют равнозначные дороги, но не в этом случае, поскольку водитель зеленого автомобиля движется по грунтовой дороге.
В основных положениях ПДД содержится определение главной, которая является дорогой с покрытием относительно грунтовой.
Следовательно, водитель зеленого автомобиля, который находится на второстепенной дороге, вынужден уступить другим транспортным средствам, поэтому поедет последним.
Кто проедет первым, а кто вторым? Поскольку авто двигаются навстречу друг другу, то разъедутся они по п. 16.13 ПДД, в котором говорится:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом, предпочтение отдается водителю грузовика, который поворачивает направо.
Правильный разъезд будет таким: грузовик, красный автомобиль, зеленый автомобиль.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по порядку разъезда перекрестков — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!