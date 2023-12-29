Тест по ПДД: кто проедет перекресток первым

Кто поедет последним? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме проезда перекрестков. В каком порядке разъедутся транспортные средства?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль и грузовик одновременно, затем красный. Зеленый, красный, грузовик. Красный, зеленый и грузовик одновременно. Грузовик, красный, зеленый.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке грузовик поворачивает направо, а зеленый и красный автомобили — налево. Как правило, большинство таких перекрестков имеют равнозначные дороги, но не в этом случае, поскольку водитель зеленого автомобиля движется по грунтовой дороге.

В основных положениях ПДД содержится определение главной, которая является дорогой с покрытием относительно грунтовой.

Следовательно, водитель зеленого автомобиля, который находится на второстепенной дороге, вынужден уступить другим транспортным средствам, поэтому поедет последним.

Кто проедет первым, а кто вторым? Поскольку авто двигаются навстречу друг другу, то разъедутся они по п. 16.13 ПДД, в котором говорится:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся равнозначной дорогой во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, предпочтение отдается водителю грузовика, который поворачивает направо.

Правильный разъезд будет таким: грузовик, красный автомобиль, зеленый автомобиль.

Правильный ответ №4

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