Тест з ПДР: хто проїде першим, а хто — останнім

Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами".

Задачка з теми проїзд перехресть. Який правильний порядок роз'їзду транспортних засобів?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Велосипед та жовтий автомобіль, синій, червоний. Велосипед, жовтий автомобіль, червоний, синій. Синій автомобіль, червоний, велосипед, жовтий. Велосипед, синій автомобіль, жовтий, червоний. Червоний автомобіль, велосипед, жовтий, синій. Синій автомобіль, велосипед, жовтий, червоний.

Розбір задачі

На перехресті велосипедист повертає праворуч, синій та жовтий автомобілі ліворуч, а червоний проїжджає прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки.

Одразу видно, що перевагу мають водій синього автомобіля та велосипедист, позаяк вони перебувають на головній дорозі, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога".

Хто з них проїде першим, допоможе з'ясувати п. 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, перевагу має велосипедист, який проїде першим, а водій синього авто — другим.

Помилкою буде вважати що червоний та жовтий автомобілі також знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах та роз'їдуться п. 16.13 ПДР.

Насправді водій червоної машини виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".

Читаємо п. 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Таким чином, порядок роз'їзду наступний: велосипедист, синій автомобіль, жовтий і червоний.

Правильна відповідь №4

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