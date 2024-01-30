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Хитре перехрестя в Карпатах — в якому порядку роз'їдуться автомобілі

30 січня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: який порядок роз'їзду на хитрому перехресті в Карпатах
Хто проїде останнім. Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми перетину перехресть. Який правильний порядок роз'їзду у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтий та синій автомобілі одночасно, червоний автомобіль.
  2. Червоний автомобіль, жовтий та синій одночасно.
  3. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  4. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті жовтий та червоний автомобілі повертають ліворуч, а синій праворуч.

На перехресті встановлені знаки, які допоможуть розв'язати задачу.

Відповідно до знаків 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено",

2.1 "Дати дорогу"

та табличок 7.8 "Напрямок головної дороги",

на головній знаходиться жовтий автомобіль, а червоний та синій перебувають на другорядній дорозі.

Очевидно, що першим проїде водій жовтої машини, а водії синьої та червоної будуть вирішувати хто з них проїде другим та третім.

В цьому їм допоможе пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Таким чином перевага знаходиться на боці водія червоного автомобіля, який є перешкодою з правого боку для водія синього.

Отже, порядок роз'їзду наступний: жовтий автомобіль,
червоний, синій.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

авто
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ПДР
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