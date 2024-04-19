Складний тест з ПДР: хто з водіїв може проїхати лише в одному напрямку

Хто поїде лише в одному напрямку? Малюнок: "За! Правилами"

Задача буде корисною, як для початківців, так і для досвідчених автомобілістів. Водій якого автомобіля має право проїхати лише в одному напрямку в зображені на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії синього та червоного автомобілів. Водій білого автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії червоного та білого автомобілів.

Розбір задачі

Червоний автомобіль

Він під'їхав до перехрестя в лівій смузі, перед собою бачить знак 2.3 "Головна дорога" та табличку 7.8 "Напрямок головної дороги".

Ці знаки повідомляють водієві червоного автомобіля, що на цьому перехресті він знаходиться на головній дорозі, як і водій жовтої машини. Обоє мають перевагу перед білим та синім автомобілями. Але ці знаки ніяк не допоможуть визначити, куди водіям дозволяється продовжити рух.

Допоможе знак 5.16 "Напрямок руху по смугах".

Головне аби цей знак не ввів водіїв в оману, адже можна подумати, що він дозволяє лише один напрямок з лівої смуги, в котрій знаходиться червоний автомобіль. Ні. Цей знак не забороняє також розворот. Тобто водієві червоного автомобіля дозволяються два напрямки: ліворуч та розворот.

Жовтий автомобіль

Водієві жовтого авто цей самий знак з правої смуги, яку він зайняв, також дозволяє два напрямки: прямо та праворуч.

Білий автомобіль

Водій бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

Але нас цікавить знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч".

Цей знак дозволяє водієві білого авто три напрямки руху: прямо, ліворуч та розворот.

Синій автомобіль

Зверніть увагу, що водій синього автомобіля під'їхав до перехрестя, зайнявши крайню праву смугу, а звідти повернути ліворуч та розвернутися не дозволяє пункт 10.4 ПДР.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Зображена на малюнку ситуація під виняток з правила не підходить. Отже, водій синього автомобіля з крайньої правої смуги може проїхати лише в одному напрямку — прямо.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.